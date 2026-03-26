Международный конкурс‑фестиваль «Эльбрусский хорофон» пройдет в КБР с 28 по 31 марта

26.03.2026 | 15:00
С 28 по 31 марта в Кабардино-Балкарии пройдет II Международный конкурс-фестиваль «Эльбрусский хорофон». Об этом сегодня рассказали в министерстве курортов и туризма. Важной частью форума станет уникальная высокогорная акция – исполнение Государственного гимна Российской Федерации сводным хором на высоте 3500 метров на станции «Мир». В этом году в конкурсе участвуют детские, студенческие и взрослые коллективы из различных регионов страны. Программа также включает в себя конкурсные прослушивания, творческие встречи с известными деятелями культуры и искусства, экскурсии по живописным уголкам региона. Выступления артистов будет оценивать профессиональное жюри. Кульминацией фестиваля станет гала-концерт лауреатов конкурса. Поддержку оказывают Российский музыкальный союз, Национальный фонд культурных инноваций «Петр Великий» и Кавказ.РФ. Событие направлено на возрождение национальных хоровых традиций и содействие развитию современного певческого образования.   https://t.me/vestikbr
