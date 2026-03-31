Международный аэропорт «Нальчик» переходит на летнее расписание и расширяет маршрутную сеть

31.03.2026 | 09:20
Больше возможностей для путешествий… Международный аэропорт «Нальчик» переходит на летнее расписание и расширяет маршрутную сеть, рассказали в администрации воздушной гавани. Ежедневные рейсы в Москву – в Шереметьево – доступны уже сейчас. А с 1-го июня добавится Внуково. В Санкт-Петербург самолеты станут летать с 29 мая трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. В Казань можно отправиться в четверг и воскресенье, а со 2-го мая – по средам и субботам. В эти же дни будут действовать и маршруты Сочи - Нальчик. Так же со 2-го мая. Кроме того, предусмотрены три рейса в месяц по пути Кувейт - Медина. В компании аэровокзала подчеркивают, на сегодняшний день продолжается активная работа по открытию новых международных направлений, например, из Нальчика в Стамбул и Анталью.   https://t.me/vestikbr
