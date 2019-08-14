Между тем, в республике идет подготовка избирательных участков. — 2019.08.14

Сорок четыре из них оборудуют комплексами обработки бюллетеней. Об этом сообщили сегодня на обучающем семинаре в Избиркоме КБР, на котором рассказали о порядке использования технических средств голосования.

В семинаре приняли участие руководители и члены территориальных и участковых избирательных комиссий республики, операторы, работающие на электронных устройствах. Руководитель информационного центра Избиркома КБР Мурат Бештоков разъяснил, что на прошлых выборах с использованием таких устройств возникали вопросы, связанные с порядком организации работы на комплексах обработки бюллетеней. В ходе обучения специалисты информцентра объяснили особенности сборки и эксплуатации данного оборудования.

Участники семинара узнали, как собираются и устанавливаются КОИБы, ознакомились с работой сканеров. После теоретической части, последовала практическая, на которой всем участникам показали весь процесс в действии, начиная с момента запуска комплекса и до распечатки итогового протокола. Доставить КОИБы на избирательные участки планируется в начале сентября. Уже со следующей недели в территориальных комиссиях на тренинг-устройствах пройдут тестовые тренировки для проверки их технической готовности и знаний операторов.