Меж тем один из обитателей Приэльбрусья – Горный козёл – стал героем популярного в соцсетях видеоролика — 2019.02.06





Дикий тур вышел на склон и бесстрашно путешествовал у подножия пятитысячника, гордо демонстрируя туристам на канатке, кто здесь хозяин. Пользователи соцсети наперебой стали приводить разные версии появления животного на горнолыжной трассе. Так, например, некоторые предположили, что тур еще совсем молод и как дилетант вышел на крутой спуск по ошибке. Другие в шутливой форме пожурили туристов-экстремалов, мол, это не горный козел гуляет в опасном для него месте, а они катаются вне трасс, рискуя жизнями.