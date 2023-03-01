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Местные власти смогут влиять на архитектурный облик населенных пунктов

Местные власти смогут влиять на архитектурный облик населенных пунктов

01.03.2023 | 17:06
Сегодня в стране заработают новые законы, а также вступят в силу изменения в действующие. К примеру, различные меры соцподдержки станут доступны жителям новых российских регионов. Повышается ответственность владельцев зданий за удручающее состояние лифтов. Ростехнадзор получает право контролировать выполнение техрегламентов при установке подъемников, а при выявлении нарушений – штрафовать... Вводится новый порядок определения нормативов коммунальных услуг на общедомовые нужды. Теперь будут учитывать, что тепло идет не только в квартиры, но и - косвенно - на отопление общих помещений, подвала, даже если труб там нет… Местные власти смогут влиять на архитектурный облик населенных пунктов. В Градостроительный кодекс внесли поправки, которые позволят им контролировать внешний вид застройки... Впервые вводятся правила по управлению электросамокатами и моноколесами. Согласно новшеству, дети до 14 лет смогут передвигаться на них по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. https://t.me/vestikbr
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