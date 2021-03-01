Местная достопримечательность «Звездный камень» попал в энциклопедию самых необычных скульптур России

«Звездный камень» в Нальчике попал в энциклопедию самых необычных скульптур России. Участников конкурса «СкульпТУТУра» объединили в специальное издание, нанесли на интерактивную карту и увековечили в 3D-моделях.

Установили монумент в 2017 году. Автор – народный художник КБР Алим Пашт-Хан. 40-тонный гранитный камень привезли из Безенгийского ущелья. А бронзовые вставки в нем – от 5 до 20 сантиметров в диаметре – отражают звездное небо, символизируют, по словам автора, природу, семью, народное творчество и быт. А в целом скульптура посвящена людям, населяющим Кабардино-Балкарию, и олицетворяет их многогранность и крепость. Добавлю, что в энциклопедию вошли объекты из 85 регионов страны.