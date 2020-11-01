Места с высоким риском заражения COVID-19





Где проще всего подхватить COVID-19? Эксперты Роспотребнадзора составили список мест, где риск заразиться коронавирусом крайне высок. Особенно опасными назвали поездки в лифте.

С чем это связано, и какие ещё места могут представлять скрытую угрозу здоровью?

Кабина метр на метр,ни проветрить, ни отгородиться от случайных попутчиков… Именно в лифте, где люди находятся максимально близко друг к другу, COVID-19 может с легкостью проникнуть в организм, говорят вирусологи. По словам специалистов, чтобы подхватить коронавирус в лифте, совсем не обязательно контактировать в нём с инфицированным человеком. Достаточно просто оказаться здесь после того, как в кабине проехался носитель вируса, а если он здесь кашлял или чихал, то шансы заразиться увеличиваются в разы.

Чтобы можно было дышать спокойно, а главное безопасно, маску в лифте рекомендуют не снимать, даже если человек там совершенно один. А лучше всего, конечно, подняться пешком по лестнице. Однако насовсем отказаться от поездок в лифте могут далеко не все жители многоэтажек. Кроме лифтов, в топ-список потенциально опасных мест вошли эскалаторы и коммунальные квартиры. Высок риск заразиться и в общественном транспорте. Потому многие предпочитают идти пешком. Не стоит расслабляться и в автомобиле. При поездке в такси эксперты рекомендует сесть сзади, а водителя попросить надеть маску, если по какой-то причине он этого не сделал.