Меры поддержки рынка коммуникаций на фоне санкций разработает Общественная палата РФ

Ситуацию на рынке коммуникаций в условиях западных санкций изучает Координационный совет коммуникационной индустрии при Общественной палате РФ. Как сообщил в понедельник руководитель Координационного совета Рифат Сабитов, сейчас при поддержке ВЦИОМ проводится анкетирование руководства компаний — членов 29 ассоциаций, входящих в Координационный совет. Полученные данные позволят обобщить информацию о ситуации на рынке, а также помогут в выработке предложений по мерам поддержки рынка коммуникаций. Результаты мониторинга станут известны в конце марта. Напомним, против России введено около 5,5 тысячи санкций. Ограничения коснулись практически всех отраслей экономики, в том числе рынка коммуникаций. Однако бизнес уже начал искать новые пути доставки продукции. Никакого дефицита не будет. Напротив, наш рынок уже намерены осваивать новые компании. Для справки: Координационный совет коммуникационной индустрии при Общественной палате РФ был создан осенью 2020 года. Это площадка для постоянного общения представителей всех направлений коммуникационной индустрии. Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/164006