Меры поддержки малого и среднего бизнеса обсудили в Парламенте КБР

Сегодня в Нальчике состоялось заседание парламента Кабардино-Балкарии. В повестке дня значились семь основных вопросов. Центральный касался поддержки малого и среднего предпринимательства. Парламентарии приняли закон, согласно которому весь 2020 г. будут действовать пониженные ставки налогообложения для бизнесменов, которые платят в казну государства по упрощенной системе. Одобренные ранее меры поддержки представителей делового сообщества республики касались взимания арендной платы и процентов по кредитам.

Депутаты обсудили также вопросы оказания помощи малообеспеченным и многодетным семьям, пожилые и маломобильным гражданам в период действия ограничительных мер. Председатель парламента КБР Татьяна Егорова призвала депутатов, работающих в районах, выяснить, есть ли нуждающиеся, до которых помощь не дошла, и обеспечить этим людям адресную поддержку.

Помимо этого, на заседании рассмотрели правовые акты, которые регулируют образование и медицину, а также определяют взыскания за административные правонарушения.