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Мэрия Нальчика опубликовала фотографии макета будущего Сиреневого бульвара

Мэрия Нальчика опубликовала фотографии макета будущего Сиреневого бульвара

02.03.2023 | 22:27
Благоустроят комфортные прогулочные зоны, установят современное освещение, а также оборудуют территорию для активного отдыха. Мэрия Нальчика опубликовала фотографии макета будущего Сиреневого бульвара, который начнут строить в 5-м микрорайоне в этом году. Площадь нового сквера составит без малого 2 гектара. Концептуальная особенность проекта - упор на кусты сирени. Сейчас проходят необходимые процедуры по определению подрядной организации, к концу месяца планируется заключить контракт. Напомню, за создание Сиреневого бульвара в прошлом году проголосовали жители столицы. В администрации города надеются, что сквер станет еще одной достопримечательностью Нальчика. https://t.me/vestikbr      
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