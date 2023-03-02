Благоустроят комфортные прогулочные зоны, установят современное освещение, а также оборудуют территорию для активного отдыха. Мэрия Нальчика опубликовала фотографии макета будущего Сиреневого бульвара, который начнут строить в 5-м микрорайоне в этом году.
Площадь нового сквера составит без малого 2 гектара. Концептуальная особенность проекта - упор на кусты сирени. Сейчас проходят необходимые процедуры по определению подрядной организации, к концу месяца планируется заключить контракт.
Напомню, за создание Сиреневого бульвара в прошлом году проголосовали жители столицы. В администрации города надеются, что сквер станет еще одной достопримечательностью Нальчика.
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