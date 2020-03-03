Медперсонал в Нальчике обучают оказанию паллиативной помощи.

В Нальчике стартовала программа обучения среднего медицинского персонала по уходу за тяжелобольными пациентами. Это проект Общероссийского народного фронта в сфере паллиативной помощи «Регион заботы». Кабардино-Балкария – один из 26-ти субъектов страны, попавших в пилотную «версию». Более трех десятков представителей среднего медперсонала прибыли в республику, чтобы повысить уровень своих знаний. Их обучают ухаживать за тяжелобольными пациентами. Образовательный курс рассчитан на пять дней. В качестве преподавателей – специалисты ведущих российских клиник. Медсестры освоят полный цикл организации ухода за особыми людьми. Слушателям расскажут, как не допустить падения пациента, как его перемещать и кормить, как уменьшить болевые ощущения, научат помогать справляться с тягостными мыслями.

В Минздраве Кабардино-Балкарии отмечают: потребность в такого рода медицинских услугах из года в год растет. В феврале 2020-го правительство республики утвердило профильную региональную программу, которая предполагает увеличение числа коек для особых пациентов.