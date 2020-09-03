Медперсонал и социальные работники КБР получат дополнительные выплаты

Больше 140 миллионов рублей направлено в Кабардино-Балкарию на выплаты медицинским и социальным работникам, которые помогают пациентам бороться с коронавирусом. Постановление о распределении денег в регионы издали в федеральном правительстве. Медицинским работникам выплаты полагаются по разным статьям: за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также стимулирующего характера. Часть денег из общей суммы направят сотрудникам Домов престарелых, интернатов для инвалидов. Из-за коронавируса там действует особый режим работы, и специалисты временно живут на территории социальных учреждений. Одна рабочая смена – примерно полмесяца. Хотя в целом по стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась, случаи заражений все еще есть, а потому будет поступать и помощь. Средства выделяют из резервного фонда правительства России.