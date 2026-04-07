Медики предупреждают: с наступлением весны в России растет активность клещей

С приходом весны в России активизировались клещи. Ежегодно от их укусов страдают сотни тысяч людей. А некоторые инфекции, которые переносят вредители, могут привезти к тяжелым последствиям для здоровья. В этой связи медики напомнили простые, но важные правила защиты.
В первую очередь – одежда. Она должна быть светлой – на ней кровососа заметить легче. Головной убор обязателен. Второе – защитные средства, которые нужно наносить на одежду. Также важно регулярно делать осмотр. Каждые 15-20 минут следует обращать внимание на себя и окружающих. Клещ не кусает сразу – он может ползать по телу до двух часов. После возвращения домой с улицы настоятельно рекомендуют тщательно осмотреть всю одежду и тело. Если членистоногий все же впился, ни в коем случае нельзя удалять его самостоятельно. Это может закончится осложнениями.
Верным решением будет обратиться в травмпункт. Врачи профессионально удалят паразита, и при необходимости направят его на анализ, чтобы проверить, не был ли он переносчиком опасных заболеваний.
