Медики КБР провели уникальную операцию на печени пациентке с тяжелым онкологическим диагнозом

У 67-летней пациентки диагноз непростой – гепатокарцинома печени. Это опухоль с метастазами, а химиоэмболизация – двойной удар по злокачественному образованию.
Уникальную операцию проводит главный врач медцентра Герман Докшоков. Он пристально следит и за подготовкой пациентки к предстоящему событию. Ассистирует Докшокову не менее опытный специалист – руководитель Регионального сосудистого (кардиологического) центра Аслан Коготижев.
Эмболизирующий препарат блокирует приток крови к опухоли, тем самым лишая ее кислорода и питательных веществ. А химиопрепарат доставляется непосредственно к пораженным тканям, не попадая в системный кровоток и не отравляя организм. Такая комбинация действий, по словам врачей, уменьшает негативное влияние химиотерапии в разы.
Результативность такой операции довольно высокая, отмечают медики. Примерно в двух из трех случаев удается остановить рост новообразования и сократить его размеры. К тому же за счет направленности воздействия и эффективных доз химиопрепаратов сохраняются функции печени. Если необходимо, в последующем операцию можно повторить. Теперь химиоэмболизацию печени намерены внедрить в республике в широкую практику.
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