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Медики КБР оказывают помощь недоношенным детям с экстремально низкой массой тела

Медики КБР оказывают помощь недоношенным детям с экстремально низкой массой тела

17.11.2022 | 16:42
Маленькая победа – грандиозное событие! Этот малыш, который легко помещается в ладони врача, появился на свет десять дней назад. Мальчик весит не больше килограмма. Несмотря на это, кроха уже модно одет. У него специальный шерстяной костюм: теплые носки, шапка и шарф-морковка, который заменяет пуповину. Кстати, связала его дочь одного из докторов центра. Про таких детей врачи говорят: “Масса тела – экстремально низкая”. Чтобы их выходить, и медикам, и родителям нужно приложить много усилий. Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных шесть таких малышей. Врачи отмечают: все с положительной динамикой. В практике специалистов Перинатального центра были случаи, когда удавалось спасти даже детей весом не больше 500 граммов. Они живут, растут и практически не отличаются от своих ровесников. В Республиканском детском клиническом многопрофильном центре (это бывшая РДКБ) также помогают недоношенным малышам с различными патологиями. Айдар и Айлин тоже торопились увидеть этот мир. Двойняшки родились на 28 неделе беременности. Мама рассказывает, что первые дни даже боялась на них смотреть. Рост не достигал и 40 сантиметров, а вес немногим превышал килограмм. Больше четырех месяцев им пришлось провести в больнице, чтобы стать такими, как обычные младенцы. Елена Шогенова добавляет: тот период был настолько тяжелым, что в их семейном альбоме нет даже фотографий новорожденных. День недоношенных детей отмечают почти 15 лет. Во всем мире в его честь здания и сооружения принято подсвечивать. Нальчик не стал исключением: на обновленной телевизионной башне теперь появляется фраза “Мне не фиолетово”. Так привлекают внимание к проблеме преждевременных родов, ведь по статистике каждый десятый ребенок на Земле рождается раньше срока.   https://t.me/vestikbr
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