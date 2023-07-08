Медики КБР напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики в сезон клещей

Больше 300 тысяч укусов по стране, свыше 600 – в Кабардино-Балкарии, свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Клещи – переносчики опасных болезней – активности не снижают.
Клещи скрываются в высокой траве и кустарниках. Активизируются в облачную погоду и на влажных тенистых участках. Боррелиоз, лихорадка, энцефалит, которые они переносят, способны поразить жизненно важные органы и системы, причем не только человека, но и домашних животных.
Визуальный осмотр, контроль температуры тела и общего состояния организма – действия, которые необходимы в отношении и человека, и питомца. Если на коже обнаружен клещ, лучше сразу же отправиться к врачу.
В республике с кровососущими борются организованно и массово: специальными химикатами обрабатывают парки и скверы, а также территории возле больниц, школ и детских садов. В Кабардино-Балкарии клещи активны до октября. Поэтому осторожность по-прежнему необходима. Когда вы отправляетесь на прогулку, надевайте закрытую и светлую одежду, применяйте спреи для отпугивания «агрессоров». Уже дома тщательно осмотрите себя и особенно детей.
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