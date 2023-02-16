home
Главная
>
Новости
>
Медики Кабардино-Балкарии провели уникальную операцию

Медики Кабардино-Балкарии провели уникальную операцию

16.02.2023 | 23:16
Медики Кабардино-Балкарии сегодня провели уникальную операцию… Сосудистые хирурги кардиологического диспансера помогли женщине сохранить репродуктивную функцию. Пациентке онкологического диспансера удалили доброкачественную опухоль в области малого таза. Ранее для этого приходилось делать полосную операцию. После следовала длительная реабилитация. В кардиодиспансере использовали другую методику, гораздо более щадящую. До сих пор в этом лечебном учреждении таких операций не проводили. Процедура довольно сложная и требует особой подготовки, отмечают врачи. Длилась она около часа. Пациентку сразу же перевели в обычную палату. Там женщина проведет пару дней и поедет домой. Отметим, что это не первое сотрудничество медиков кардиологического и онкодиспансера. Благодаря такому взаимодействию, подчеркивают медики, борьба за здоровье людей будет эффективнее.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных