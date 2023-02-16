Медики Кабардино-Балкарии провели уникальную операцию

Медики Кабардино-Балкарии сегодня провели уникальную операцию… Сосудистые хирурги кардиологического диспансера помогли женщине сохранить репродуктивную функцию.
Пациентке онкологического диспансера удалили доброкачественную опухоль в области малого таза. Ранее для этого приходилось делать полосную операцию. После следовала длительная реабилитация. В кардиодиспансере использовали другую методику, гораздо более щадящую. До сих пор в этом лечебном учреждении таких операций не проводили.
Процедура довольно сложная и требует особой подготовки, отмечают врачи. Длилась она около часа. Пациентку сразу же перевели в обычную палату. Там женщина проведет пару дней и поедет домой.
Отметим, что это не первое сотрудничество медиков кардиологического и онкодиспансера. Благодаря такому взаимодействию, подчеркивают медики, борьба за здоровье людей будет эффективнее.
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