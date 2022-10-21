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Медики Диагностического центра рассказали детям из Херсонской области о здоровом питании

Медики Диагностического центра рассказали детям из Херсонской области о здоровом питании

21.10.2022 | 13:24
Медики Диагностического центра рассказали детям Херсонской области о здоровом питании, сообщает пресс-служба Минздрава КБР.
Заведующий Центром общественного здоровья Анзор Лобжанидзе и его специалист Артур Пачев рассказали детям, прибывшим из Херсонской области в санаторий «Радуга», об одной из главных составляющих крепкого здоровья — правильном питании.
Специалисты говорили о последствиях нерационального питания и о том, какие важные витамины содержатся в тех или иных продуктах, ответили на интересующие детей вопросы и раздали информационные буклеты о здоровом рационе.
Правильное питание — самый легкий способ для того, поддерживать своё тело в тонусе и сохранить высокий иммунитет. Именно поэтому важно прививать правильные пищевые привычки с самых ранних лет.
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