Медики Диагностического центра рассказали детям из Херсонской области о здоровом питании

Медики Диагностического центра рассказали детям Херсонской области о здоровом питании, сообщает пресс-служба Минздрава КБР.

Заведующий Центром общественного здоровья Анзор Лобжанидзе и его специалист Артур Пачев рассказали детям, прибывшим из Херсонской области в санаторий «Радуга», об одной из главных составляющих крепкого здоровья — правильном питании.

Специалисты говорили о последствиях нерационального питания и о том, какие важные витамины содержатся в тех или иных продуктах, ответили на интересующие детей вопросы и раздали информационные буклеты о здоровом рационе.

Правильное питание — самый легкий способ для того, поддерживать своё тело в тонусе и сохранить высокий иммунитет. Именно поэтому важно прививать правильные пищевые привычки с самых ранних лет.