МЧС завершило обследование школ перед началом учебного года





Государственные инспекторы по пожарному надзору проверили, как в школах и детсадах соблюдают закон на соответствие требованиям пожарной безопасности. Особое внимание уделили работоспособности систем пожарной сигнализации, состояния путей эвакуации, есть ли огнетушители.

Сотрудники МЧС напомнили педагогам образовательных учреждений города Нальчика о правилах безопасности и о том, как действовать, если вдруг возникнет возгорание.

На территории города проверили 34 образовательных учреждения и 48 дошкольного образования. Незначительные нарушения, которые выявили в ходе проверок, в школах и детсадах сразу же устраняют.