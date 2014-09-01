МЧС призывает жителей КБР к осторожности





МЧС предупреждает: сегодня в республике не исключены сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра до 25-ти метров в секунду. Вода в реках может подняться до неблагоприятных отметок, а это чревато подтоплением участков вдоль берегов и в низинах. В горах вероятны малые селевые потоки. Из-за непогоды могут быть повреждены линии связи и электропередачи, коммунальные сети, возможны затруднения в работе транспорта. Спасатели призывают всех к осторожности и рекомендуют при сильных осадках отказаться от поездок и оставаться дома. И к тому же не отключать теле- и радиоканалы: там могут поступать оповещения о ЧС.