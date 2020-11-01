Маткапитал в качестве взноса по сельской ипотеке





Материнский капитал разрешат использовать в качестве взноса по сельской ипотеке. Об этом стало известно на совещании в правительстве страны.

Программа поддержки жителей села заработала в России в этом году, но, по данным экспертов, стала востребованной. Чтобы построить дом, можно получить кредит по льготной ставке до трех процентов. Уже выдали больше 27 тысяч ипотечных займов, которые субсидирует государство. А сейчас подготовлены изменения в правила, которые позволят родителям использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке. По данным регионального филиала «Россельхозбанка», в Кабардино-Балкарии сельскую ипотеку с начала года выдали примерно полусотне жителей. Общая сумма займов превышает сто миллионов рублей. Получить льготный кредит в республике можно по программе комплексного развития сельских территорий.