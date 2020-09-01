Маткапитал на образование упрощен

Отделения Пенсионного фонда России заключили соглашения об информационном обмене с учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться маткапиталом на обучение детей.

Раньше от семьи, которая решила использовать сертификат для обучения детей, требовали копию договора об оказании платных образовательных услуг. Теперь достаточно подать в Пенсионный фонд заявление о распоряжении материнским капиталом. Но возможно это только в случае, когда между отделением ПФР и учебным заведением действует соглашение.

«Мы заключили соглашение с высшими учебными заведениями. КБГУ, КБГАУ, СКГИИ и Автодорожный техникум. В перспективе заключать соглашения и с дошкольными учреждениями, для того что бы от мамочки, владелицы сертификата, требовалось подать только заявление в электронном виде»,- пояснила начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по КБР Эльвира Эркенова.

Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно, не беспокоя родителей. Напомню, что направить материнский капитал можно на образование любого из детей, когда ребенку, давшему право на сертификат, исполнится три года. А на оплату услуг детсада средства можно использовать сразу после рождения малыша.