Материнский капитал на первого ребенка можно будет оформить уже с марта или апреля этого года





Единовременное пособие на первенца составит 466 тысяч рублей. Сумма на второго ребенка, если родители уже получили сертификат за первого – 150 тысяч, если нет – 616 тысяч рублей. Кроме того, поддержку окажут малоимущим семьям. Они будут получать пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет – 5-11 тысяч рублей. Эти нормы также должны начать действовать с этого года. Соответствующие изменения будут вносится в законодательство и рассматриваться в Госдуме максимально быстро, уточняют в профильном комитете.

Напомним, продлить программу маткапитала до конца 2026-го и увеличить размер выплат Президент страны Владимир Путин предложил в своем послании Федеральному Собранию.