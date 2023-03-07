Матчи финального тура чемпионата КБР по футболу пройдут в предстоящие выходные

Прошло уже 14 туров. Впереди еще один – заключительный.
В прошлом году лидером стала команда «Тэрч», которая в самый последний момент обошла баксанскую «Автозапчасть». Кстати, за свою историю баксанцы восемь раз становились чемпионами Кабардино-Балкарии. А потому основная цель для нее – взять реванш.
На этот раз «Автозапчасть» встречалась на поле с алтудской «Искрой». Каждая команда вышла с намерением показать достойный футбол.
В итоге «Автозапчасть» не оставила «Искре» шансов – выиграла со счетом 4:1. У баксанцев на сегодня 40 очков, у заюковского «Шагди» - 37. В активе у «Горис-Нальчика» 28. Такова первая тройка. Алтудцы на четвертом месте.
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