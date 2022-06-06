Мастерплан территории курорта Нальчик получил мировое признание

На протяжении 7 лет будет вестись работа над преображением города: бульварами, скверами, велосипедными дорожками, набережными и маршрутной сетью. Проект по преображению столицы республики был направлен на международный конкурс «Городской архитектуры и дизайна», где был удостоен золотой медали. В мастерплане детально проработан внешний облик и удобство курортной зоны. Ряд работ по нему ведется уже сейчас. Это обустройство набережной реки и озера напротив городского ЗАГСа, а также велодорожки по проспекту Ленина. В проект также входит обустройство «Козьего рынка», создание ландшафтного амфитеатра в микрорайоне «Мей», площадки для занятий йогой, терренкур и многое другое. В мэрии города ожидают, что в сфере туризма будут задействованы не только крупные инвесторы, но и субъекты малого и среднего бизнеса. Именно они будут создавать новые точки притяжения в курортной зоне Нальчика.