Мастер золотного шитья Лиана Шогенова готовится к новой выставке

Мастер золотного шитья из Кабардино-Балкарии Лиана Шогенова готовится к новой выставке. Дни самоизоляции она посвятила созданию новых творческих композиций и реставрации музейных экспонатов.

Шитье золотом — традиционное адыгское ремесло, его техника издревле считалась одной из самых сложных. Она и сегодня непроста для мастериц, подкованных технически. Многие элементы сейчас можно выполнить с помощью машинных стежков, но вся прелесть и ценность работы в том, что это именно ручной труд.

«Если случайно задуматься и пропустить один стежок, то орнамент в орнаменте, а именно так называют вот такую вышивку по настилу, то узор можно не разглядеть, потому что вы можете потерять этот орнамент, который выводится с каждым новым последующим стежком. Поэтому никогда нельзя выключать голову, и надо всегда думать о том, что именно сейчас вы выводите, как вы это делаете», — говорит золотошея.

Кропотливый процесс у Лианы Шогеновой ежедневно занимает до 10 часов. Рассказывает, что раньше девушка не вышивала на самом изделии. Она должна была продумать композицию заранее и заготовить элементы, а их сначала создавали на пяльцах, вырезали, укрепляли и затем уже выкладывали в композицию. Тому же правилу следует и поныне.

«Сложность заключается не только в том, что здесь интересная форма орнамента самого, но и вышивка она двусторонняя. Имеется в виду, что где-то у нас идет вышивка серебряными нитками, где-то – золотыми. Это интересное сочетание делает вышивку объемной, богатой. Это очень необычно и красиво смотрится», — поясняет Лиана Шогенова.

Нити содержали определенное количество золота либо серебра, в зависимости от дизайнерского решения и возможностей хозяйки наряда. Нередко, когда платье горянки изнашивалось, она перекладывала нашитые на старом изделии узоры на новое. Нанесенные такими нитями орнаменты долго не теряли своего первоначального вида.

Сейчас Лиана расшивает национальный костюм, который вскоре станет украшением одного из музеев Северного Кавказа. Работая в колледже со студентами, никак не могла завершить выполнение этого заказа. Найти время позволила самоизоляция.