Мастер-классы, выставки и лекции для педагогов прошли в Зольском районе

В образовательное пространство с импровизированными школьными кабинетами и мастерскими на несколько часов превратилась площадка перед Домом культуры Залукокоаже. Здесь проходили мастер-классы по 3D-моделированию, робототехнике, золотному шитью, живописи, психологические консультации… Участники торжеств могли ознакомиться с наработками своих старших коллег из Зольского района. По словам министра просвещения и науки Анзора Езаова, который прибыл в Залукооаже, Год наставника и педагога - это повод для анализа проблем отрасли и поиска путей их решения. Год педагога и наставника в Зольском районе посвятили 145-летию со дня рождения российского педагога Станислава Шацкого. Его идеи и сегодня оказывают влияние на воспитательный процесс. Руслан Гятов вручил большой группе педагогов почетные грамоты райадминистрации и медали «За заслуги перед Зольским районом», тем самым отметив труд и молодых специалистов, и наставников, долгие годы проработавших в отрасли. В их числе – заслуженный учитель Кабардино-Балкарии Лейла Ногмова.