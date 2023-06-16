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Мастер-классы, выставки и лекции для педагогов прошли в Зольском районе

Мастер-классы, выставки и лекции для педагогов прошли в Зольском районе

16.06.2023 | 15:39
В образовательное пространство с импровизированными школьными кабинетами и мастерскими на несколько часов превратилась площадка перед    Домом культуры Залукокоаже. Здесь проходили мастер-классы по 3D-моделированию, робототехнике, золотному шитью, живописи, психологические консультации…  Участники торжеств могли ознакомиться с наработками своих старших коллег из Зольского района. По словам министра просвещения и науки  Анзора Езаова, который прибыл в Залукооаже,   Год наставника и педагога - это повод для анализа проблем отрасли и поиска путей их решения. Год педагога и наставника в Зольском районе посвятили 145-летию  со дня рождения российского  педагога   Станислава  Шацкого.   Его  идеи и сегодня оказывают влияние на воспитательный процесс. Руслан Гятов  вручил большой группе педагогов почетные грамоты райадминистрации и медали «За заслуги перед Зольским районом», тем самым отметив труд   и молодых специалистов, и наставников,  долгие годы  проработавших в отрасли. В их числе – заслуженный учитель Кабардино-Балкарии Лейла Ногмова.
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