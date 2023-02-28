Мастер из КБР Зубер Галачиев создает уникальные изделия из дерева

Шаг за шагом, из обычного бруска дерева рождается настоящее произведение искусства. Его сначала нужно придумать, нарисовать эскиз на бумаге и только после приступать к резке, делится опытом Зубер Галачиев. Главное при этом набраться терпения.
В зависимости от сложности, уходит не один месяц, прежде чем из-под рук мастера выйдет по-настоящему достойное изделие. Скульптуры, предметы обихода, украшения… На этот раз получились деревянная ступка и пестик для измельчения чеснока или кофейных зерен.
За 30 лет творческого пути мастер освоил все виды резьбы по дереву. Инструменты подбирает в зависимости от сложности изделия. Нюансов, подчеркивает, много. При изготовлении Зубер учитывает даже место, где будет стоять та или иная работа.
Единственный инструмент, от которого отказался Галачиев, – пила. Говорит, многие ее используют довольно часто: быстрее выходит. В приоритете Зубера – не скорость, а качество изделия и максимальная точность деталей.
Галачиев окончил Владикавказское художественное училище, отделение “Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы”. Рассказывает, в 80-90-ые только благодаря этой профессии смог прокормить семью: деревянные изделия во все времена ценятся у знатоков. Сегодня свои знания Зубер передает внуку. Опыт Инал перенимает с удовольствием.
У каждого автора есть свой стиль. Работы Галачиева отличает высокий художественный вкус, уникальность и мастерство исполнения, умение сохранить пластику, цвет и теплоту дерева, придать национальный колорит.
Танцующая пара, сельские жители за работой, резные чаши с украшениями, столики со стульями… Объединяет их всех одно – любовь к родной земле и ее людям. Любое из изделий достойно участия в выставке самого высокого уровня. Авторские работы Галачиева украшают музеи и частные коллекции, в том числе за рубежом.
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