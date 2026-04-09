Масштабный ремонт в Нальчике: обновят 43 километра улично‑дорожной сети

В Нальчике в этом году приведут в нормативное состояние около 43 километров улично-дорожной сети. Это рекордный объем работ за последние годы, отмечают в столичной мэрии.
Капитальный ремонт затронет крупные магистрали. В списке – улицы Байсултанова, Калининградская, Пачева, Тарчокова, Руставели, Карашаева, Мазлоева, Абидова-Тепличная, Убыхская и Гоголя. Общая протяженность этих участков – почти 12 километров. Здесь расположены ключевые социальные объекты города. К реконструкции подходят комплексно. Станут не только менять асфальтобетонное покрытие, но и установят новое освещение, обустроят системы водоотвода. Также заменят тротуары и благоустроят территории. На некоторых улицах проезжую часть расширят, чтобы увеличить пропускную способность автомобилей и ликвидировать заторы.
Развивают дорожную сеть благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Кроме того, в Нальчике стартует масштабная трехлетняя программа по ремонту межквартальных проездов и второстепенных дорог. Ежегодно будут обновлять более 20 километров таких участков. Свыше 30 километров дорог отремонтируют в этом году в Кенже и Хасанье, а также в микрорайонах Стрелка, Горная и Александровка.
