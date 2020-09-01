Масштабная реконструкция соцобъектов

В Кременчуг-Константиновском обновляют объекты, расположенные на центральной площади. Это село основали в конце 19 века. Но основная застройка приходится на середину 20-го века. Тогда же появился и сельский Дом культуры, который построили на деньги местного колхоза.

Двухэтажное здание площадью почти полторы тысячи квадратных метров ни разу капитально не ремонтировали. Стены со временем потрескались, крыша прохудилась. Занимаются здесь больше сорока детей и подростков. В этом году реконструкцию объекта включили в федеральную программу по развитию культуры.

По соседству с Домом культуры – один из крупнейших мемориальных комплексов в Баксанском районе, посвященный героям Великой Отечественной. Он состоит из нескольких стел, которые демонстрируют сплоченность народа в борьбе с фашизмом. Открыли комплекс в 72-м. Капитальная реконструкция – в нынешнем – в рамках целевой программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Мемориальный комплекс и Дом культуры находятся в парке «Победы» — его сейчас тоже реконструируют. Уже появились новые бордюры, скамейки и урны, уложена тротуарная плитка. Строители подготовили площадки для занятий спортом. Здесь установят тренажеры и комплексы для малоподвижных граждан. Обновляют парк по нацпроекту «Жилье и городская среда». Завершить все ремонтные работы в центре Кременчуг-Константиновского намерены в конце октября.