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Маршрут к трем ущельям Кабардино-Балкарии и Эльбрусу получил статус национального

Маршрут к трем ущельям Кабардино-Балкарии и Эльбрусу получил статус национального

04.11.2022 | 22:52
“Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус” - маршрут под таким названием получил статус национального. Это значит, что, согласно утвержденным в правительстве России критериям, он включает в себя туристический объект федерального или международного значения и к тому же является комплексным и всесезонным. Три ущелья и Эльбрус погружают гостей в атмосферу природной гармонии, демонстрируют самобытную культуру местных жителей, в том числе ее гастрономическую составляющую. За четыре дня путешественники посетят Нальчик, Приэльбрусье, Чегемское и Черекское ущелья, где увидят историко-архитектурные памятники и попробуют национальные блюда. Тур дает возможность ознакомиться с основными достопримечательностями и природными красотами региона, а также с его неповторимым колоритом. Общая протяженность маршрута – около 600 км. Отправная точка – столица республики. Именно здесь гостей разместят в отелях… В Минкурортов Кабардино-Балкарии считают, что наиболее востребованным такое предложение будет у молодежи и людей, предпочитающих семейный отдых. В ведомстве добавили, что попадание в национальный реестр является важным шагом в расширении бренда республики, ведь главная задача таких маршрутов – привлечь как можно туристов и оставить у них впечатления, после которых они захотят вернуться вновь.   https://t.me/vestikbr
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