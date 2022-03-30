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Маркировка молочной продукции для фермеров отложена до декабря 2023 года

Маркировка молочной продукции для фермеров отложена до декабря 2023 года

30.03.2022 | 22:14
Российский кабинет министров отложил до декабря 23-го года введение маркировки молочной продукции для фермеров и сельхозкооперативов. Постановление правительства подписано сегодня. Сроки скорректировали, чтобы повысить устойчивость экономики в условиях санкций. Чтобы у предпринимателей было время найти замену импортному оборудованию, которое необходимо для нанесения маркировки. Кроме того, до декабря будущего года кафе и рестораны, школы, детские сады и больницы, которые покупают молоко или бутилированную воду для собственных нужд, освобождаются от необходимости отправлять информацию об этом в «Честный знак». Ещё одна мера касается продовольственных магазинов. До начала сентября 2022-го они не станут передавать в систему мониторинга маркировки информацию о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023-го – о воде в бутылках. Это решение позволит снизить риск сбоев при поставке этих товаров на внутренний рынок, а также снять с бизнеса часть административной нагрузки.
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