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Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике

Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике

23.01.2023 | 10:27
Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Серёдкина», проходящих в Челябинске. Удачно начав прыжки с 1 метра 82 см., олимпийская чемпионка взяла все последующие высоты, включая 1 метр 95 см., с первой попытки. Уже в ранге победительницы попыталась штурмовать два ноль два, но безуспешно. Напомним, две недели назад в Екатеринбурге на «Рождественских стартах» Мария Ласицкене показала результат 1 метр 94 см. Спортсменка отметила: довольна, что улучшила свое предыдущее достижение, будет стремиться к новым победам. Следующее выступление легкоатлетки - 25 января в Москве.   https://t.me/vestikbr
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