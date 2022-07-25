home
Главная
>
Новости
>
Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

25.07.2022 | 15:51
Еще одну золотую медаль добавила в свою копилку Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. Она стала лучшей в прыжках в высоту на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике "Путь к Олимпу", которые проходили в Москве. Для победы в секторе по прыжкам в высоту Ласицкене хватило преодолеть отметку в 1 метр 91 сантиметр. Уже в ранге победительницы соревнований Маша пыталась штурмовать высоту 1.96, но превзойти установленный ей же лучший результат сезона в России пока не удалось. Напомним, что в этом сезоне Мария Ласицкене выступила на шести турнирах и лишь на одном уступила золото соперницам. В новую борьбу за медали спортсменка включится уже в первых числах августа на Чемпионате России в Чебоксарах.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных