Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Еще одну золотую медаль добавила в свою копилку Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. Она стала лучшей в прыжках в высоту на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике "Путь к Олимпу", которые проходили в Москве.
Для победы в секторе по прыжкам в высоту Ласицкене хватило преодолеть отметку в 1 метр 91 сантиметр. Уже в ранге победительницы соревнований Маша пыталась штурмовать высоту 1.96, но превзойти установленный ей же лучший результат сезона в России пока не удалось.
Напомним, что в этом сезоне Мария Ласицкене выступила на шести турнирах и лишь на одном уступила золото соперницам. В новую борьбу за медали спортсменка включится уже в первых числах августа на Чемпионате России в Чебоксарах.
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