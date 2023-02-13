Мария Ласицкене завершила зимний сезон золотой медалью. Именитая «высотница» из Кабардино-Балкарии одержала победу на турнире в Москве.
В минувшие выходные в столице прошли 32-е всероссийские соревнования «Русская зима». Здесь лучшие легкоатлеты страны разыграли награды в 10 беговых и технических дисциплинах. В секторе по прыжкам в высоту победу одержала Мария Ласицкене. На сей раз, для того, чтобы подняться на высшую ступеньку пьедестала почета, ей хватило достаточно скромного результата – метр, 91.
Следующие соревнования - Чемпионат России, пройдёт в Москве в начале марта. Мария вместе с тренером Геннадием Габриляном приняла решение, что поддерживать три недели форму ради одного старта - не совсем продуктивно. И целесообразнее, спортсменке полноценно отдохнуть, решить проблемы со здоровьем, а потом с новыми силами включиться в подготовку к летним состязаниям.
Напомним, что с начала января Ласицкене шесть раз выходила в сектор и выиграла все личные соревнования, уступив лишь в двух смешанных баттлах по набранным очкам лидеру мужского сезона Даниле Лысенко.
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