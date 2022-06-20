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Мария Ласицкене заняла первое место на легкоатлетическом турнире “Мемориал Игнатьева” в Чебоксарах

Мария Ласицкене заняла первое место на легкоатлетическом турнире “Мемориал Игнатьева” в Чебоксарах

20.06.2022 | 16:58
Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на турнире «Мемориал Игнатьева» в Чебоксарах. Спортсменка показала результат 1 метр 91 сантиметр. В начале легкоатлетического сезона в конце мая наша землячка одержала победу на командном чемпионате России, который проходил в Сочи, с результатом метр 94. 7 июня стала первой на “Мемориале братьев Знаменских” в Москве, взяв такую же высоту, как и в Чебоксарах. 13 июня олимпийская чемпионка показала третий результат на турнире в рамках Недели легкой атлетики в Москве. В итоге - три победы на четырех состязаниях. Напомним, Марии Ласицкене 29 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой, прыгнув на 2.04, и победительницей “Бриллиантовой лиги”.
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