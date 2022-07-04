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Мария Ласицкене заняла первое место на Кубке России по легкой атлетике

Мария Ласицкене заняла первое место на Кубке России по легкой атлетике

04.07.2022 | 18:23
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Брянске. Мария преодолела высоту 1 м 94 см, и этого ей хватило для успеха. Затем спортсменка попыталась взять два метра, однако, увы, неудачно. Это уже четвертая победа с начала сезона. 12 июля прыгунья выступит на открытом Кубке Белоруссии в Бресте. Уроженцы Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене и Михаил Акименко вместе с другими членами сборной России включены в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Теперь спортсмены обязаны своевременно вносить данные о своем местонахождении в систему контроля и соблюдать требования стандартов Всемирного антидопингового агентства.   https://t.me/vestikbr
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