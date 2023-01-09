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Мария Ласицкене стала призером всероссийских соревнований по легкой атлетике

Мария Ласицкене стала призером всероссийских соревнований по легкой атлетике

09.01.2023 | 16:32
Именитая “высотница” из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене успешно стартовала в зимнем сезоне на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Екатеринбурге, где прошли традиционные “Рождественские старты”. Награды разыгрывались в 13 дисциплинах, в том числе и в прыжках в высоту. В одном секторе встретились лучшие “высотники” и “высотницы” нашей страны. В смешанных соревнованиях для сравнения результатов мужчин и женщин используется гандикап. То есть у женщин была фора в 34 сантиметра. Оставив позади всех соперниц, Ласицкене вышла на решающий поединок с лидером состязаний среди мужчин Данилой Лысенко из Башкирии. Взяв с третьей попытки метр 94, Мария недобрала 2 сантиметра до результата Лысенко и заняла второе место. Следующий старт для Марии – в Челябинске, 21-го января. Там пройдет традиционный мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Сердкина. Дальше - подготовка к мартовскому чемпионату России в помещении.   https://t.me/vestikbr
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