Мария Ласицкене стала призером всероссийских соревнований по легкой атлетике

Именитая “высотница” из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене успешно стартовала в зимнем сезоне на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Екатеринбурге, где прошли традиционные “Рождественские старты”.
Награды разыгрывались в 13 дисциплинах, в том числе и в прыжках в высоту. В одном секторе встретились лучшие “высотники” и “высотницы” нашей страны.
В смешанных соревнованиях для сравнения результатов мужчин и женщин используется гандикап. То есть у женщин была фора в 34 сантиметра. Оставив позади всех соперниц, Ласицкене вышла на решающий поединок с лидером состязаний среди мужчин Данилой Лысенко из Башкирии. Взяв с третьей попытки метр 94, Мария недобрала 2 сантиметра до результата Лысенко и заняла второе место.
Следующий старт для Марии – в Челябинске, 21-го января. Там пройдет традиционный мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Сердкина. Дальше - подготовка к мартовскому чемпионату России в помещении.
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