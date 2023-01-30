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Мария Ласицкене стала лучшей среди женщин на турнире по прыжкам в высоту “Битва полов”

Мария Ласицкене стала лучшей среди женщин на турнире по прыжкам в высоту “Битва полов”

30.01.2023 | 16:24
Первая среди женщин, вторая – в состязаниях с мужчинами... Мария Ласицкене приняла участие в финале легкоатлетического турнира “Битва полов”. Шестые всероссийские соревнования по прыжкам в высоту прошли в Москве. По шесть лучших мужчин и женщин объединились в команды, чтобы определить сильнейших. В личном зачете главная интрига была в противостоянии трехкратной победительницы турнира Марии Ласицкене и победителя самых первых соревнований Данила Лысенко. В итоге ему удалось обойти соперницу, однако результат Марии – 1 м 93 см – лучший среди женщин. Следующие соревнования у Ласицкене – в начале февраля, в том числе “Русская зима”. Одновременно спортсменка готовится к мартовскому чемпионату страны по легкой атлетике.   https://t.me/vestikbr
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