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Мария Ласицкене превысила лучший результат сезона в России по прыжкам в высоту

Мария Ласицкене превысила лучший результат сезона в России по прыжкам в высоту

29.08.2022 | 16:16
В 89-й раз в своей карьере преодолела планку, установленную на высоте два метра и более, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. Произошло это в Челябинске на Всероссийской спартакиаде по легкой атлетике. Там Мария с третьей попытки прыгнула на 2 м 01 см. Таким образом, она превысила лучший результат сезона в стране, который принадлежит ей же, - два метра ровно. Спортсменка добилась его в начале августа на чемпионате России в Чебоксарах… Летний сезон этого года завершен. Сейчас у Ласицкене начинается отпуск. Ее тренер Геннадий Габрилян сообщил, что к следующим занятиям в секторе для прыжков в высоту Мария приступит в октябре. Цель, которую ставят легкоатлетка и ее наставник, - участвовать в Парижской олимпиаде 24-го года.   https://t.me/vestikbr
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