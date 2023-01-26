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Мария Ласицкене одержала победу на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Мария Ласицкене одержала победу на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

26.01.2023 | 16:21
Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях, которые состоялись в Москве. Посвятили их многократным чемпионам Советского Союза Николаю Озолину и Владимиру Дьячкову. Турнир стал третьим для олимпийской чемпионки в этом сезоне. С первых попыток решив все поставленные задачи, Ласицкене показала лучший результат – 1 м 96 см. При таких показателях соперниц у нее уже не было, и, по сути, спортсменка состязалась сама с собой. В ранге победительницы Мария попыталась взять высоту “два метра ровно”, но, увы, безрезультатно. Впереди у уроженки Прохладного – зрелищный легкоатлетический турнир “Битва полов”, где соревнуются мужчины и женщины. Старт намечен на ближайшее воскресенье.   https://t.me/vestikbr
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