Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене одержала очередную победу – на этот раз на традиционном турнире по легкой атлетике в Брянске. Это был один из заключительных этапов серии турниров “Королева российского спорта”, и посвятили его памяти заслуженного тренера нашей страны Евгения Синяева. Плохая погода с сильным ветром не позволила “высотницам” показать максимальные результаты: для победы Марии хватило одного метра девяноста сантиметров. А три попытки преодолеть планку на отметке “метр 95” успехом не увенчались. Впереди у Ласицкене еще два турнира – “Мемориал Владимира Куца”, который пройдет в Москве 18 августа, и финал Спартакиады по летним видам спорта в Челябинске – в конце месяца. На этом нынешний сезон для чемпионки, скорее всего, завершится, сообщил ее тренер Геннадий Габрилян.