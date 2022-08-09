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Мария Ласицкене одержала очередную победу

Мария Ласицкене одержала очередную победу

09.08.2022 | 15:15
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене одержала очередную победу – на этот раз на традиционном турнире по легкой атлетике в Брянске. Это был один из заключительных этапов серии турниров “Королева российского спорта”, и посвятили его памяти заслуженного тренера нашей страны Евгения Синяева. Плохая погода с сильным ветром не позволила “высотницам” показать максимальные результаты: для победы Марии хватило одного метра девяноста сантиметров. А три попытки преодолеть планку на отметке “метр 95” успехом не увенчались. Впереди у Ласицкене еще два турнира – “Мемориал Владимира Куца”, который пройдет в Москве 18 августа, и финал Спартакиады по летним видам спорта в Челябинске – в конце месяца. На этом нынешний сезон для чемпионки, скорее всего, завершится, сообщил ее тренер Геннадий Габрилян.
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