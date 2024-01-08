Мария Ласицкене из КБР одержала победу на турнире в Екатеринбурге

08.01.2024 | 11:37
Первая победа в новом году! Легкоатлетка Мария Ласицкене одержала её в Екатеринбурге на турнире «Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Яламова». Эти соревнования посвящают памяти уральского промышленника – бывшего директора местного оптико-механического завода. На них Мария представляла Московскую область и Кабардино-Балкарию. Начала с отметки 175 сантиметров и уверенно дошла до 189-ти. Уже в ранге победительницы трижды штурмовала планку, установленную на высоте «метр – девяносто четыре», однако она так и не покорилась. Следующие старты у олимпийской чемпионки – 19 января. В этот день в Челябинске пройдут традиционные состязания – «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина». Там будут соревноваться участники Олимпийских Игр, чемпионы мира и Европы, победители российских турниров. Кстати, именно в Челябинске 10 лет назад Мария впервые преодолела двухметровую высоту.   https://t.me/vestikbr
