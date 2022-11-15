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Мариуполь и Мелитополь получили почетные звания городов воинской славы

Мариуполь и Мелитополь получили почетные звания городов воинской славы

15.11.2022 | 22:14
Предложение президент России Владимир Путин внес на заседании оргкомитета “Победа” и сегодня же подписал соответствующий указ. Звания присвоены за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества. Мелитополь в годы Великой Отечественной был основным узлом сопротивления в Донбасской операции. Осенью 1943-го здесь блокировали одну из группировок немецких войск, что помогло Красной Армии очистить от врага Крым и юг правобережной Украины. А освобождение Мариуполя предопределило дальнейший ход всей военной операции на Украине. Владимир Путин подчеркнул важность сохранения исторической памяти, а также заявил, что попытки ряда государств переписать мировую историю становятся все агрессивнее и имеют очевидную цель – ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет. Таким попыткам мы поставили надежный заслон, подчеркнул глава государства.   https://t.me/vestikbr
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