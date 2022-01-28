Марина Иванова: Амбулаторное звено испытывает колоссальную нагрузку из-за "омикрона"

В ходе совещания Главы КБР Казбека Кокова с главными врачами медицинских учреждений руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Минздрава КБР, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по СКФО профессор Марина Иванова сослалась на международный опыт и анализ развития ситуации в крупных городах России – Москве и Санкт-Петербурге, и предложила шире применять дистанционный способ постановки диагноза и оценки тяжести заболевания в первичном звене здравоохранения. «Наши люди должны знать, что «омикрон» в основной массе протекает легко. Если силы первичного звена и скорой помощи будут оттянуты на тех пациентов, которые переносят в болезнь лёгкой форме, то при ожидаемом уровне заболеваемости, на всех ресурса медицинских кадров, которые сейчас есть, не хватит. Развитие единых кол-центров, их цифровизация — это выход из ситуации», - подчеркнула врач-инфекционист. Она привела данные по Москве и подчеркнула, что первый удар на себя принимают дети: «Вчера в столице прекращен плановый приём детей, оказывается лишь экстренная помощь, и нам нужно быть готовыми к перепрофилированию на работу детской службы. Эта волна на 30 процентов будет состоять из детей, к сожалению. Среди них могут появиться и «тяжёлые» дети». Марина Иванова объяснила, как коррелирует лёгкое течение болезни с ожидаемой большой нагрузкой на стационары. Заболеваемость «омикрон»-штаммом ожидается от 4 до 10 раз больше, чем в прошлые периоды пандемии. «По закону больших чисел, хотя процент «тяжёлых» пациентов будет меньше, но в абсолютном значении их будет больше. Соответственно, это будет колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, прежде всего на амбулаторное звено. Стационары почувствуют эту нагрузку через 2-3 недели». Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов поддержал эту позицию и заявил, что уже разработана маршрутизация госпитализации больных в зависимости от тяжести заболевания».