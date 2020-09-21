Мария Ласицкене выиграла командный чемпионат в Сочи

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала победительницей командного чемпионата России по легкой атлетике, который проходил в Сочи. Для лидера национальной команды этот турнир стал вторым в летнем сезоне.

27-летняя прыгунья победила на этих соревнованиях с результатом 1 метр 97 сантиметров. «Я рада результату, но мне очень хотелось прыгнуть 2,01 и установить лучший результат сезона в мире», — призналась чемпионка. Ветер на стадионе гулял вовсю, хотя в начале разбега его не чувствуешь, но когда подбегаешь к планке, то он тебя куда-то уносит, поэтому приходится долго выжидать, чтобы попасть в затишье, говорит спортсменка.

Завершившийся сезон стал для меня не самым лучшим, призналась спортсменка. Неделей раньше на личном чемпионате страны в Челябинске Ласицкене первенствовала с результатом 1,92 метра. На зимнем чемпионате России — 2020, проходившем в Москве, Мария прыгнула два метра ровно.