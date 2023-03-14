Мамы и папы выпускников школ республики смогут проверить свои знания по русскому языку

Это один из двух обязательных предметов, которые сдают школьники, чтобы получить аттестат. Родители смогут своими глазами увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ, как рассаживают участников и как выглядят их рабочие места.
Гостям пунктов проведения экзаменов также покажут, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов. Испытание продлится около одного часа: для взрослых разработали сокращенные варианты работ.
Сегодня первый пробный экзамен для родителей в рамках проекта «Сдаем вместе!». По данным регионального Минпросвещения, в Кабардино-Балкарии акция продлится до конца марта и пройдет во всех муниципалитетах.
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