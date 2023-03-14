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Мамы и папы выпускников школ республики смогут проверить свои знания по русскому языку

Мамы и папы выпускников школ республики смогут проверить свои знания по русскому языку

14.03.2023 | 08:33
Это один из двух обязательных предметов, которые сдают школьники, чтобы получить аттестат. Родители смогут своими глазами увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ, как рассаживают участников и как выглядят их рабочие места. Гостям пунктов проведения экзаменов также покажут, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов. Испытание продлится около одного часа: для взрослых разработали сокращенные варианты работ. Сегодня первый пробный экзамен для родителей в рамках проекта «Сдаем вместе!». По данным регионального Минпросвещения, в Кабардино-Балкарии акция продлится до конца марта и пройдет во всех муниципалитетах.   https://t.me/vestikbr
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