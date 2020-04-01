Малый бизнес Кабардино-Балкарии переходит на производство медицинских масок для врачей.

Несколько предприятий и индивидуальных предпринимателей КБР уже подключились к борьбе с распространением коронавируса и наладили пошив медицинских средств защиты.

В одном из цехов Нальчика, где раньше изготавливали одежду для военнослужащих, производство перепрофилировали под более востребованную сегодня продукцию – многоразовые медицинские маски. Три тысячи изготовленных средств защиты безвозмездно передадут в республиканский Центр по борьбе со СПИДом, на базе которого развернут инфекционный госпиталь. Неделю назад в больницу отправили 110 пар многоразовых бахил.

Помощь медикам оказывается в рамках акции «Мы вместе» совместно с добровольцами «Молодой гвардии Единой России».