home
Главная
>
Новости
>
Малика Теппеева из КБР стала победителем Всероссийского чемпионата в компетенции «Промышленное садоводство»

Малика Теппеева из КБР стала победителем Всероссийского чемпионата в компетенции «Промышленное садоводство»

03.05.2023 | 16:54
Малика Теппеева делает обрезку яблони… Ничего, что на дворе май, а удаляют побеги обычно в марте… Это макеты деревьев, на которых учатся студенты агропромышленного колледжа в Старом Череке. Именно здесь проходили состязания регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Молодые люди демонстрировали знания и умения в области садоводства. Победу в компетенции «Промышленное садоводство» эксперты присудили именно Малике Теппеевой. Садоводство ей нравится с детства. Первые шаги училась делать с бабушкой, а теперь работает наравне с профессионалами… На региональном туре студентка первого курса Аграрного университета обошла четырех соперников. Эксперты оценивали их работу по итогам различных модулей. Баллы суммировали. Формированию кроны плодового дерева предшествовали два этапа: первым делом садоводы проверили состояние плодовых насаждений, потом создали условный промышленный сад.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных