Малика Теппеева из КБР стала победителем Всероссийского чемпионата в компетенции «Промышленное садоводство»

Малика Теппеева делает обрезку яблони… Ничего, что на дворе май, а удаляют побеги обычно в марте… Это макеты деревьев, на которых учатся студенты агропромышленного колледжа в Старом Череке. Именно здесь проходили состязания регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Молодые люди демонстрировали знания и умения в области садоводства.
Победу в компетенции «Промышленное садоводство» эксперты присудили именно Малике Теппеевой. Садоводство ей нравится с детства. Первые шаги училась делать с бабушкой, а теперь работает наравне с профессионалами…
На региональном туре студентка первого курса Аграрного университета обошла четырех соперников. Эксперты оценивали их работу по итогам различных модулей. Баллы суммировали. Формированию кроны плодового дерева предшествовали два этапа: первым делом садоводы проверили состояние плодовых насаждений, потом создали условный промышленный сад.
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