Маленький Магомед Тюбеев снова дома





Магомеду Тюбееву не было и полугода, когда ему поставили диагноз – спинально-мышечная атрофия 1-го типа. Это «поломка» гена, который отвечает за работу нейронов, подающих сигналы в мышцы. В результате мышечная ткань начинает атрофироваться. Единственный препарат, который мог помочь Магомеду, – «Золгенсма». Цена инъекции – 160 миллионов рублей. На то, чтобы собрать необходимую сумму, у родителей было очень мало времени. Укол эффективен, если ребенок весит меньше 13-ти килограммов. К масштабной акции помощи подключились волонтеры, неравнодушные жители Кабардино-Балкарии и соседних республик. В итоге достигли цели. Укол сделали в Москве. Как организм отреагирует на препарат, предугадать трудно, говорят врачи. Терапия останавливает болезнь и стимулирует нейроны, которые отвечают за двигательную активность. А чтобы они хорошо работали, нужна качественная реабилитация. Все необходимые процедуры мать делает сыну сама. Из-за ослабленного иммунитета Магомеду сейчас лучше не покидать дом. Родители понимают, что впереди – многолетний совместный труд, чтобы ребенок обрел здоровье. А еще супруги искренне благодарят всех за помощь, ведь именно доброта множества людей – знакомых и незнакомых – сотворила для них настоящее чудо.